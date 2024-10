Calciomercato.it - Clamorosa debacle e crisi nera, la panchina è sempre più a rischio

(Di domenica 20 ottobre 2024)e squadra inpiù: il tecnico a, può salutare Una sola vittoria conquistata in questo inizio di campionato, per di più in agosto e una situazione di classifica che ormai èpiù complicata.(LaPresse) – calciomercato.itA complicare ancora più le cose in casa Lecce ci ha pensato la tremenda sconfitta interna contro la Fiorentina, uscita vincitrice dal Via del Mare con un perentorio 0-6. I numeri per la squadra giallorossa sono piuttosto impietosi. Solo tre retti fatte (peggior attacco del campionato) e 17 subite (peggior difesa del torneo). E cinque punti in classifica con un ultimo posto evitato solo perché Monza, che ha però una partita in meno e Venezia, di punti ne hanno 4.