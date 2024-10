Ciclismo, Mondiali su pista: Elia Viviani argento nella gara a eliminazione (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva un’altra medaglia per l’Italia dai Mondiali di Ciclismo su pista in svolgimento a Ballerup, in Danimarca. Elia Viviani ha conquistato l’argento nella gara a eliminazione piazzandosi alle spalle dal danese Tobias Hansen. Completa il podio il canadese Dylan Bibic. Lapresse.it - Ciclismo, Mondiali su pista: Elia Viviani argento nella gara a eliminazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Arriva un’altra medaglia per l’Italia daidisuin svolgimento a Ballerup, in Danimarca.ha conquistato l’piazzandosi alle spalle dal danese Tobias Hansen. Completa il podio il canadese Dylan Bibic.

