Chi fa soldi sui migranti. Il business dei compagni che non vogliono i rimpatri (Di domenica 20 ottobre 2024) A 48 ore dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha momentaneamente ipotecato l'accordo italo-albanese sul trattenimento dei migranti nelle due strutture di Shengjin e Gjader, la questione migratoria infiamma il dibattito politico e non solo. Un tema in parte legato a leggi e convenzioni bilaterali, dato che accogliere, ospitare, trattenere e respingere gli stranieri costa svariati miliardi di euro. Circostanza messa in luce da un post pubblicato dal profilo di Fratelli d'Italia su X, in cui c'è un'immagine che compara «il costo dell'accoglienza» nei governi Gentiloni e Meloni: con il primo che nel 2018 ha speso 4,7 miliardi di euro e il secondo che ha impiegato 1,8 miliardi. Denaro che spesso ha fatto fiorire il business delle coop rosse, da sempre schierate in prima linea nel dogma dell'accoglienza a tutti i costi. Iltempo.it - Chi fa soldi sui migranti. Il business dei compagni che non vogliono i rimpatri Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A 48 ore dalla sentenza del Tribunale di Roma che ha momentaneamente ipotecato l'accordo italo-albanese sul trattenimento deinelle due strutture di Shengjin e Gjader, la questione migratoria infiamma il dibattito politico e non solo. Un tema in parte legato a leggi e convenzioni bilaterali, dato che accogliere, ospitare, trattenere e respingere gli stranieri costa svariati miliardi di euro. Circostanza messa in luce da un post pubblicato dal profilo di Fratelli d'Italia su X, in cui c'è un'immagine che compara «il costo dell'accoglienza» nei governi Gentiloni e Meloni: con il primo che nel 2018 ha speso 4,7 miliardi di euro e il secondo che ha impiegato 1,8 miliardi. Denaro che spesso ha fatto fiorire ildelle coop rosse, da sempre schierate in prima linea nel dogma dell'accoglienza a tutti i costi.

Albania - 4 migranti tornano in Italia : sono due minori e due con fragilità . Piantedosi : «Per i centri soldi ben spesi» - Un'accoglienza ping pong: neanche il tempo di arrivare in Albania che per quattro migranti è già ora di tornare in Italia. Tra i dieci bengalesi e i sei egiziani sbarcati ieri nel...

