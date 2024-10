Anteprima24.it - Cani maltrattati, senza chip e chiusi in box fatiscenti: sanzioni a Padula

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNuova operazione contro il maltrattamento di animali a, in provincia di Salerno. Il nucleo di polizia giudiziaria della Sezione provinciale di guardie zoofile Salerno Aisa ha condotto la terza operazione di controllo volta a prevenire la cattiva detenzione di. L’intervento ha portato al controllo di diversi esemplari diin diverse proprietà private del territorio comunale. Alcuni degli animali sono stati trovati in condizioni critiche, rinin boxo legati con catene,microe non vaccinati, in violazione delle normative regionali e nazionali. Per i proprietari sono scattateamministrative di 600 euro per la detenzione dia catena, mentre altre violazioni riguardanti la mancata identificazione degli animali e le pessime condizioni igienico-sanitarie sono state contestate con verbali di prescrizione.