Calhanoglu, arrivano i dettagli sul problema fisico in Roma-Inter

(Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo dodici minuti di gioco, Hakanha chiesto il cambio in. Uscito dal campo, al suo posto è entrato Davide Frattesi. Nel mentresul suoMUSCOLARE – Non sembra essere nulla di grave per Hakan, sostituito al 12? dia causa di un. Ad accorgersi della sua difficoltà il vice di Simone Inzaghi, Massimiliano Farris, che ha visto il numero 20 zoppicare. Da lì la decisione di preparare il cambio con Davide Frattesi.ora ulteriorisulper il centrocampista turco: il fastidio è infatti dovuto a una presunta contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Unchiaramente da valutare al meglio nei prossimi giorni, anche e soprattutto in vista dell’importante sfida della prossima settimana contro la Juventus.