Calcio, Serie A: Roma-Inter 0-1 (Di domenica 20 ottobre 2024) 23.00 L'Inter si conferma al secondo posto battendo 0-1 la Roma all'Olimpico: 17 punti, -2 dal Napoli capolista. Giallorossi fermi a quota 10. Thuram scalda le mani a Svilar. Sommer si impapera e manda sul palo un cross di Pellegrini. Legno anche sull'altro fronte col destro di Mkhitaryan sulla parte alta della traversa. Sommer vola su tiro di Pellegrini. Nella ripresa il gol di Lautaro su incertezza di Celik (60'). Il turco poi chiude su Dimarco. Reazione Roma con Dybala e Dovbyk, ma Svilar salva due volte su Dumfries. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 23.00 L'si conferma al secondo posto battendo 0-1 laall'Olimpico: 17 punti, -2 dal Napoli capolista. Giallorossi fermi a quota 10. Thuram scalda le mani a Svilar. Sommer si impapera e manda sul palo un cross di Pellegrini. Legno anche sull'altro fronte col destro di Mkhitaryan sulla parte alta della traversa. Sommer vola su tiro di Pellegrini. Nella ripresa il gol di Lautaro su incertezza di Celik (60'). Il turco poi chiude su Dimarco. Reazionecon Dybala e Dovbyk, ma Svilar salva due volte su Dumfries.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Femminile : la Roma torna a ruggire in Serie A. Pari fra Inter e Juventus - bene il Como - Nel match delle 16 invece, uno spumeggiante Roma-Milan si conclude con la vittoria in rimonta delle capitoline che si aggrappano ai gol delle ex di lusso Manuela Giuliano e Valentina Giacinti per rimontare le rossonere, capaci di passare in vantaggio dopo 5 minuti con Ijeh ma di non riuscire a contenere il ritorno delle giallorosse per il 2-1 finale. (Oasport.it)

Calciomercato.com – Roma - per Pellegrini striscione sotto casa : lui lo posta su Instagram FOTO|Serie A - com Home Roma, per Pellegrini striscione sotto casa: lui lo posta su Instagram FOTO Getty Images ... (Justcalcio.com)

Fantacalcio - analisi e consigli 8ª giornata di Serie A : chi schierare in Roma-Inter - it presenta la nuova rubrica dedicata al Fantacalcio. La redazione di Inter-News. I nostri consigli saranno approfonditi nel video dedicato, pubblicato sul nostro canale YouTube e condiviso su tutti i nostri social. Questa partita non è solo cruciale per la classifica, ma offre anche un’opportunità unica per migliorare la tua situazione in classifica. (Inter-news.it)