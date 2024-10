Liberoquotidiano.it - Buchmesse: al Padiglione Italia il panel 'Le radici del turismo'

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nel programma di incontri che ha riempito ilOspite d'Onore nella penultima giornata della2024, si è inserito il‘Andata e ritorno: ildelle', moderato dalla giornalista Ilaria Bianchi. Protagonisti dell'incontro il sociologo Riccardo Giumelli e Luigi Maria Vignali, direttore generale per glini all'Estero del ministero degli Affari Esteri. Tra la metà del XIX e la fine del XX secolo, si calcola che siano stati oltre venti milioni glini partiti per cercare fortuna all'estero. Oggi i loro discendenti compiono il percorso inverso, anche solo per, alla scoperta delle proprie. Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha portato alla Fiera del libro di Francoforte 'Ildelle', dedicato ai discendenti di queglini che lasciarono il Paese.