Brutta sorpresa per Douglas Luiz dopo la gioia per la vittoria in campo | casa svaligiata

(Di domenica 20 ottobre 2024)aver festeggiato unaimportante contro la Juventus, il calciatore brasilianoha trovato una bruttissimauna volta rientrato a. La serata che era iniziata con laper la partita, è finita con la scoperta di un furto che ha sconvolto lui e la sua famiglia. Il furto Il centrocampista, che è arrivato a Torino la scorsa estate per vestire la maglia dei bianconeri, al rientro dal match contro la Lazio ha trovato la sua abitazione in collina completamente a soqquadro. Secondo le prime ricostruzioni, dallamancherebbero circa 11 orologi di grande valore, per un totale stimato in mezzo milione di euro. A riferire la notizia è stata La Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come tra gli oggetti rubati vi fossero anche collane in brillanti appartenenti alla compagna di, Alisha Lehmann.