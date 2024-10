Ballando con le Stelle, colpo di scena in diretta: Raoul Bova fa venire giù lo studio: notizia clamorosa (Di domenica 20 ottobre 2024) “Milly, l’ha detto dietro le quinte”. Ballando con le Stelle, colpo di scena in diretta: Raoul Bova fa venire giù lo studio televisivo. Quello che è successo ieri sera è senza dubbio una della notizie più gustose del panorama di questo programma. Ma andiamo con ordine perché la quarta puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha racchiuso tante cose, una in particolare: ha portato sul palco uno degli ospiti più attesi di sempre, Raoul Bova, appunto, che ha danzato come “ballerino per una notte”. L’attore, noto per il suo carisma e il suo talento, ha eseguito un valzer insieme alla ballerina professionista Maria Ermachkova, conquistando il pubblico e la giuria. >> Don Matteo 14, la notizia dopo la prima puntata: “Davvero pazzesco” Bova ha dimostrato di essere non solo un attore di successo ma anche un ballerino capace. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Milly, l’ha detto dietro le quinte”.con lediinfagiù lotelevisivo. Quello che è successo ieri sera è senza dubbio una della notizie più gustose del panorama di questo programma. Ma andiamo con ordine perché la quarta puntata dicon le2024 ha racchiuso tante cose, una in particolare: ha portato sul palco uno degli ospiti più attesi di sempre,, appunto, che ha danzato come “ballerino per una notte”. L’attore, noto per il suo carisma e il suo talento, ha eseguito un valzer insieme alla ballerina professionista Maria Ermachkova, conquistando il pubblico e la giuria. >> Don Matteo 14, ladopo la prima puntata: “Davvero pazzesco”ha dimostrato di essere non solo un attore di successo ma anche un ballerino capace.

