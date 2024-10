Athletic Club Palermo, pari all'ultimo respiro: con l'Unitas Sciacca finisce 1-1 (Di domenica 20 ottobre 2024) Pareggio all’ultimo respiro per l’Athletic Club Palermo. In scena al Gurrera di Sciacca per la sesta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti hanno pareggiato contro l’Unitas Sciacca: 1-1 il risultato finale grazie al gol di Giuliano all’ottavo minuto di Europa.today.it - Athletic Club Palermo, pari all'ultimo respiro: con l'Unitas Sciacca finisce 1-1 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Pareggio all’per l’. In scena al Gurrera diper la sesta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti hanno pareggiato contro l’: 1-1 il risultato finale grazie al gol di Giuliano all’ottavo minuto di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Athletic Club Palermo - pari all'ultimo respiro : con l'Unitas Sciacca finisce 1-1 - Pareggio all’ultimo respiro per l’Athletic Club Palermo. In scena al Gurrera di Sciacca per la sesta giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Filippo Raciti hanno pareggiato contro l’Unitas Sciacca: 1-1 il risultato finale grazie al gol di Giuliano all’ottavo minuto di... (Palermotoday.it)

Unitas Sciacca-Athletic Club Palermo 1-1 - neroverdi beffati nel finale : i palermitani trovano il pari al 91' - Al Gurrera i padroni di casa disputano una buona prima frazione di gioco, mettendo in seria difficoltà la capolista. . L'Unitas Sciacca di Angelo Galfano pareggia 1-1 contro l'Athletic Club Palermo: i neroverdi vengono raggiunti nei minuti di recupero del match dalla rete di Giuliano. I nerorosa. (Agrigentonotizie.it)