Assassin's Creed Mirage non decolla su Steam, i numeri sono tra i più bassi per la serie

Il debutto di Assassin's Creed Mirage su Steam pare essere stato tutto fuorché un grande successo, visto che l'ultimo gioco della serie ha realizzato dei numeri tra i più bassi per l'intera serie, realizzando di conseguenza un lancio non propriamente esaltante sullo store digitale di Valve. Grazie a SteamDB, noto portale online che rivela tutte le informazioni e le statistiche dei giochi che vengono pubblicati su Steam, scopriamo infatti che Mirage ha ottenuto un picco di 7.870 giocatori contemporanei, con i numeri che invece di salire stanno scendendo poco alla volta (al momento della stesura di questo articolo 7,097 utenti in gioco).

