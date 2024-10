Alluvione in Emilia-Romagna: una persona dispersa a Pianoro (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violento evento meteorologico ha colpito l’Emilia-Romagna nella notte, causando danni ingenti e facendo registrare la scomparsa di un individuo a Pianoro, una località situata alle porte di Bologna. Secondo quanto comunicato dalla prefettura di Bologna, le autorità sono attivamente coinvolte nelle operazioni di ricerca e soccorso. L’incidente è stato innescato da un’ondata di piena che ha travolto un veicolo, portando a una situazione di emergenza che richiede grande attenzione e mobilitazione da parte dei servizi competenti. La situazione meteorologica in Emilia-Romagna Negli ultimi giorni, l’Emilia-Romagna ha affrontato condizioni meteorologiche avverse, con forti piogge che hanno interessato diverse aree della regione. Gaeta.it - Alluvione in Emilia-Romagna: una persona dispersa a Pianoro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un violento evento meteorologico ha colpito l’nella notte, causando danni ingenti e facendo registrare la scomparsa di un individuo a, una località situata alle porte di Bologna. Secondo quanto comunicato dalla prefettura di Bologna, le autorità sono attivamente coinvolte nelle operazioni di ricerca e soccorso. L’incidente è stato innescato da un’ondata di piena che ha travolto un veicolo, portando a una situazione di emergenza che richiede grande attenzione e mobilitazione da parte dei servizi competenti. La situazione meteorologica inNegli ultimi giorni, l’ha affrontato condizioni meteorologiche avverse, con forti piogge che hanno interessato diverse aree della regione.

