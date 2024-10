.com - Alluvione: esonda il Ravone a Bologna. Ordinanze di evacuazione a Budrio e Molinella. Cesenatico allagata, treni sospesi

(Di domenica 20 ottobre 2024) Emilia Romagna di nuovo devastata dalle alluvioni.è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di pioggia caduta in circa quattro ore. La fase critica è iniziata verso le 21 di ieri sera, 19 ottobre 2024, quando èto il torrente, allagando via Saffi una delle principali arterie d'accesso al centro della citta' che ospita l'ospedale Maggiore.