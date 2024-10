Dilei.it - Alla scoperta del furetto, animale domestico o selvatico?

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il, nome scientifico Mustela Putorius Furo, è un mammifero carnivoro che fa parte della famiglia dei Mustelidi esottofamiglia dei Mustelinae. La traduzione è “donnola ladra” e si riferisce all’abitudine di nascondere il cibo e all’odore forte che emana quando pensa di dover segnare il territorio e difendersi dai predatori. Si tratta di un, che non esiste in natura e che discende dpuzzola europea. A1i tempi degli Antichi Greci e Romani veniva impiegato nella caccia al coniglio. Fa eccezione solo ildai piedi neri, originario del Nordamerica e in via d’estinzione, dforte componente selvatica. A dare valore giuridico allo statusè stato l’INFS, l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (dal 2008 ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).