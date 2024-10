Achille Costacurta rivela: “Ero dipendente dai social, come in un gioco d’azzardo. Vedevo mio padre e mia madre come nemici” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui, a volte per imitarli, a volte per fare meglio di loro. Ero dipendente dai social, come in un gioco d’azzardo”. Con queste parole, Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, si racconta in un’intervista a Di Più Tv, rivelando un passato difficile segnato dalla dipendenza dai social network. Il giovane, spesso al centro di polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe, ha attraversato un periodo buio, come aveva già raccontato la madre in un’intervista a Diletta Leotta. “Non è stato facile”, confessa Achille, “è stato un periodo durissimo che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito. Ilfattoquotidiano.it - Achille Costacurta rivela: “Ero dipendente dai social, come in un gioco d’azzardo. Vedevo mio padre e mia madre come nemici” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui, a volte per imitarli, a volte per fare meglio di loro. Erodaiin un”. Con queste parole,, figlio di Martina Colombari e Billy, si racconta in un’intervista a Di Più Tv,ndo un passato difficile segnato dalla dipendenza dainetwork. Il giovane, spesso al centro di polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe, ha attraversato un periodo buio,aveva già raccontato lain un’intervista a Diletta Leotta. “Non è stato facile”, confessa, “è stato un periodo durissimo che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori che mi hanno capito e supportato. C’è voluto del tempo, sono stato aiutato e ne sono uscito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Achille Costacurta e la sua dipendenza : “I miei genitori come nemici” - “Quando sei piccolo vedi tuo padre e tua madre come nemici”, ha confessato il ragazzo al giornale, ammettendo di aver cambiato prospettiva sulla sua famiglia solo nell’ultimo periodo. Quando ho fatto mio quel concetto, quando ho capito che mio padre e mia madre non erano miei nemici ma le persone cui volevo più bene in assoluto, sono cambiato. (Dilei.it)

Achille Costacurta parla dei problemi con i genitori : “Erano come nemici” - Un mese fa, Achille Costacurta – figlio 19enne di Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta – ha parlato pubblicamente dei […] Continua a leggere Achille Costacurta parla dei problemi con i genitori: “Erano come nemici” su Perizona.it . (Perizona.it)

Le dure parole di Achille - figlio di Martina Colombari : "Dentro una dipendenza. I miei genitori come nemici" - Achille Costacurta torna a parlare del rapporto con i genitori Martina Colombari e Billy Costacurta. Lo fa in occasione di alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Di Più, dove racconta che oggi la sua prospettiva nei confronti della famiglia è cambiata. Come noto infatti, il 19enne ha... (Today.it)