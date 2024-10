Aarhus GF-Brondby (lunedì 21 ottobre 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo un inizio di stagione formidabile con cinque vittorie in cinque giornate dopo l’immeritata sconfitta iniziale per 3-2 a Copenhagen, siamo probabilmente arrivati ??al punto in cui l’Aarhus GF si è un po’ fermato. Venti punti in classifica alla vigilia di questa sfida contro il Brondby sono sempre tanti ma dalle ultime quattro partite di InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Aarhus GF-Brondby (lunedì 21 ottobre 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo un inizio di stagione formidabile con cinque vittorie in cinque giornate dopo l’immeritata sconfitta iniziale per 3-2 a Copenhagen, siamo probabilmente arrivati ??al punto in cui l’GF si è un po’ fermato. Venti punti in classifica alla vigilia di questa sfida contro ilsono sempre tanti ma dalle ultime quattro partite di InfoBetting: Scommesse Sportive e

