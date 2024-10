A CONTI FATTI – Apple è sempre il brand più ricco (Di domenica 20 ottobre 2024) Apple è, ancora una volta, il brand di maggior valore al mondo. Il colosso di Cupertino è al top della classifica Best Global brands redatta da Interbrand per il dodicesimo anno di fila. Le prime cinque posizioni sono letteralmente monopolizzate da marchi hitech e digitali. Dopo Apple (che vale 488,9 miliardi di dollari) ci sono A CONTI FATTI – Apple è sempre il brand più ricco L'Identità. Lidentita.it - A CONTI FATTI – Apple è sempre il brand più ricco Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è, ancora una volta, ildi maggior valore al mondo. Il colosso di Cupertino è al top della classifica Best Globals redatta da Interper il dodicesimo anno di fila. Le prime cinque posizioni sono letteralmente monopolizzate da marchi hitech e digitali. Dopo(che vale 488,9 miliardi di dollari) ci sono AilpiùL'Identità.

Ue-Cina - continua la guerra dei dazi. Colpiti auto - brandy e formaggi - E lo stesso vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso del dibattito sulla crisi del settore dell’automotive alla plenaria dell’Eurocamera a Strasburgo, ha ribadito che "l’obiettivo non è quello di chiudere i mercati, ma di ripristinare una concorrenza leale". Del resto, come fanno notare sempre a Bruxelles, "l’Ue e la Cina continuano a lavorare per esplorare una ... (Quotidiano.net)

IMPERIAL BRAND CONTINUA LA SUA ASCESA IN CAMPANIA - Il Team Imperial è entusiasta di questa nuova fase e invita tutti a unirsi a loro in questo viaggio di trasformazione. Saranno introdotte nuove iniziative, programmi personalizzati e ambienti rinnovati, tutto con l’obiettivo di far vivere un’esperienza di allenamento che non ha eguali. I clienti dei club ufficiali possono aspettarsi grandi novità nei prossimi mesi. (Bollicinevip.com)

Reolink Announces Altas PT Ultra - Industry-leading 4K UHD Continuous Recording Battery Camera with Its New Brand Campaign - This camera supports on-board person, vehicle and animal detection, allowing users to get notified only by motion events that they truly care about without monthly subscriptions. The significant business growth and consumer recognition achieved have led Reolink to believe that now is the time to enhance communication with both customers and the markets. (Liberoquotidiano.it)