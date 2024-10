Zonawrestling.net - WWE: RAW e SmackDown passeranno alla durata di tre ore nel 2025?

(Di sabato 19 ottobre 2024) Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, diversi cambiamenti potrebbero coinvolgere la WWE a partire da gennaio. Uno di questi vedrebbe Monday Night RAW tornare alle tre ore settimanali dal 3 gennaio fino al 30 maggio. Stessa sorte potrebbe toccare a Friday Nightsu USA Network, ma con unache potrebbe superare la scadenza prevista invece per lo show rosso. Restate sintonizzati sul nostro sito per ulteriori aggiornamenti in merito.