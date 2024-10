WWE: Randy Orton vuole un match con Kevin Owens a Crown Jewel , richiesta respinta “dall’alto” (Di sabato 19 ottobre 2024) Randy Orton ha subito un attacco dal suo vecchio amico Kevin Owens durante l’episodio di SmackDown dell’11 ottobre. È stato un momento scioccante e per alcuni il filmato è stato difficile da guardare. Durante l’episodio di SmackDown della scorsa notte, Randy Orton ha avuto la possibilità di rispondere all’attacco di Kevin Owens, comprensibilmente, non era felice di come sono andate le cose. Kevin Owens è apparso a SmackDown tramite un video che ha pubblicato sui social media prima dello show. Owens ha detto che non sa quando tornerà. È stato un promo emotivo, in cui ha parlato a cuore aperto. Randy Orton ignorato: La richiesta di affrontare Kevin Owens bloccata e non da Nick Aldis Randy Orton si è poi recato nell’ufficio di Nick Aldis, General Manager di SmackDown, chiedendo un match contro Kevin Owens a Crown Jewel. Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton vuole un match con Kevin Owens a Crown Jewel , richiesta respinta “dall’alto” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024)ha subito un attacco dal suo vecchio amicodurante l’episodio di SmackDown dell’11 ottobre. È stato un momento scioccante e per alcuni il filmato è stato difficile da guardare. Durante l’episodio di SmackDown della scorsa notte,ha avuto la possibilità di rispondere all’attacco di, comprensibilmente, non era felice di come sono andate le cose.è apparso a SmackDown tramite un video che ha pubblicato sui social media prima dello show.ha detto che non sa quando tornerà. È stato un promo emotivo, in cui ha parlato a cuore aperto.ignorato: Ladi affrontarebloccata e non da Nick Aldissi è poi recato nell’ufficio di Nick Aldis, General Manager di SmackDown, chiedendo uncontro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Randy Orton : ”Kevin… appena tornerò - ti farò a pezzi” - Owens è stato portato via dal GM di Smackdown Nick Aldis e dalla sicurezza, ma Orton è comunque rimasto dolorante a terra. Randy Orton si sta esibendo nel tour europeo della WWE e durante il live event tenutosi a Manchester, la Vipera ha mandato un messaggio a Kevin Owens, dopo che il suo ormai ex amico lo aveva attaccato nel backstage nella scorsa puntata di Smackdown. (Zonawrestling.net)

WWE : Kevin Owens e Randy Orton potrebbero affrontarsi a Saturday Night’s Main Event - Come vi abbiamo riportato, la WWE si appresta a reintrodurre il format Saturday Night’s Main Event con 4 speciali all’anno che andranno in onda su NBC. Secondo le indiscrezioni, la WWE intende puntare molto su questi speciali gestendoli al pari di un PLE. In questa ottica si spiega anche l’utilizzo dei filmati delle telecamere o delle riprese dei fan. (Zonawrestling.net)

WWE : Kevin Owens ormai fuori di testa - ha attaccato anche Randy Orton - A quel punto sullo stage è uscito anche Randy Orton che ha provato a calmare Rhodes ed è poi salito sul ring per fermare anche Owens, ma il canadese nel tentativo di liberarsi lo ha colpito con una gomitata. What are you doing, @fightowensfight?!@RandyOrton didn't deserve that… #SmackDown pic. Mentre il GM era impegnato a calmare una discussione tra i DIY e gli Street Profits è stato ... (Zonawrestling.net)