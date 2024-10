Volley A1 femminile, per la Igor è tempo di big match (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la Igor la missione ora è la continuità. Dopo lo stop all'esordio di Chieri, condizionato almeno in parte dalle assenze, è arrivato il rotondo successo casalingo con Pinerolo, che ha risistemato un po' la classifica, Le azzurre però saranno attese domani alle ore 16 da un esame abbastanza Novaratoday.it - Volley A1 femminile, per la Igor è tempo di big match Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per lala missione ora è la continuità. Dopo lo stop all'esordio di Chieri, condizionato almeno in parte dalle assenze, è arrivato il rotondo successo casalingo con Pinerolo, che ha risistemato un po' la classifica, Le azzurre però saranno attese domani alle ore 16 da un esame abbastanza

Volley A1 femminile - la Igor tenta di correre ai ripari ed ingaggia Anja Mazej - L'emergenza, che ha condizionato non poco l'inizio del campionato, non accenna ad attenuarsi e la Igor Novara si vede costretta a correre ai ripari e a tornare sul mercato. Vestirà ufficialmente la maglia azzurra Anja Mazej, libero sloveno classe 2000, che già da qualche settimana si stava... (Novaratoday.it)

Volley A1 femminile - arriva il riscatto per la Igor : per Pinerolo non c'è scampo - . E risposta è stata. Al. . Era attesa ad una risposta importante la Igor Novara dopo il mezzo passo falso dell'esordio. Le zanzare hanno ottenuto la loro prima vittoria in campionato andandosi ad imporre per 3-0 contro una Wash4Green Pinerolo comunque coriacea e capace di creare delle difficoltà. (Novaratoday.it)

