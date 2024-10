Vela Emirates vince l’America’s Cup 2024 | battuto Britannia per 7-2

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Barcellona, 19 ottobreCup rimane stabilmente in Nuova Zelanda dopo la breve vacanza in esposizione a Barcellona: il TeamNew Zealand diventa il primo a conquistare per la terza volta di seguito la Vecchia Brocca (la quinta per il paese oceanico), dominando per 7-2 il Team Ineos, che accarezzava il sogno dire una competizione mai vinta e convocata proprio dai britannici ai tempi della regina Vittoria. La gara Partenza perfetta diche tiene sottovento New Zealand e vanno in testa sul lato sinistro del campo di regata ma alla seconda virata i kiwi, muro a dritta, costringono Ineosa poggiare e riduce lo svantaggio fino al sorpasso grazie alla ormai palese maggior velocità del mezzo.