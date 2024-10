Uomini e Donne, spuntano i motivi per cui Raffaella Scuotto avrebbe lasciato Brando Ephrikian: le segnalazioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Raffaella Scuotto ha ufficializzato la fine della sua storia con Brando Ephrikian, conosciuto lo scorso anno negli studi di Uomini e Donne. Dopo aver confermato la rottura attraverso le sue Instagram Stories, i fan si sono subito chiesti i motivi che hanno portato a questa decisione. Le parole di Raffaella hanno lasciato intendere che le ultime segnalazioni emerse sul comportamento di Brando potrebbero essere state determinanti. Dopo l’annuncio, sono arrivate anche le reazioni degli esperti di gossip Alessandro Rosica e Amedeo Venza, che hanato senza mezzi termini la vicenda, insinuando che la verità sulla relazione fosse già nota da tempo e che Raffaella fosse l’unica a non esserne consapevole. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, spuntano i motivi per cui Raffaella Scuotto avrebbe lasciato Brando Ephrikian: le segnalazioni Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha ufficializzato la fine della sua storia con, conosciuto lo scorso anno negli studi di. Dopo aver confermato la rottura attraverso le sue Instagram Stories, i fan si sono subito chiesti iche hanno portato a questa decisione. Le parole dihannointendere che le ultimeemerse sul comportamento dipotrebbero essere state determinanti. Dopo l’annuncio, sono arrivate anche le reazioni degli esperti di gossip Alessandro Rosica e Amedeo Venza, che hanato senza mezzi termini la vicenda, insinuando che la verità sulla relazione fosse già nota da tempo e chefosse l’unica a non esserne consapevole.

