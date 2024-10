Uno scatto contro il cancro: al via progetto a sostegno associazione Underforty (Di sabato 19 ottobre 2024) Un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario Sarà presentato il 26 ottobre nella suggestiva location del circolo nautico di Torre del Greco, il progetto “Uno scatto contro il cancro“, un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario. Filo rosso che unisce le loro storie è il sorriso e la voglia di dimostrare al mondo che la malattia, il tumore, è solo una parentesi e che non solo lo si può sconfiggere, ma può rinascere. Il progetto che ha dato vita alla realizzazione di questo calendario è frutto dell’idea di Iolanda Stella Corradino e Giuseppe Ricciardiello, rispettivamente giornalista dell’hinterland di Napoli Nord e Fotografo professionista. Puntomagazine.it - Uno scatto contro il cancro: al via progetto a sostegno associazione Underforty Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario Sarà presentato il 26 ottobre nella suggestiva location del circolo nautico di Torre del Greco, il“Unoil“, un calendario realizzato interamente da modelle che sono state affette da carcinoma mammario. Filo rosso che unisce le loro storie è il sorriso e la voglia di dimostrare al mondo che la malattia, il tumore, è solo una parentesi e che non solo lo si può sconfiggere, ma può rinascere. Ilche ha dato vita alla realizzazione di questo calendario è frutto dell’idea di Iolanda Stella Corradino e Giuseppe Ricciardiello, rispettivamente giornalista dell’hinterland di Napoli Nord e Fotografo professionista.

