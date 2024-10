"Unione zero" e la più grande riqualificazione urbana in Europa (Di sabato 19 ottobre 2024) Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno è più che giustificato l’entusiasmo che circolava due giorni fa nelle ex acciaierie di Sesto per l’avvio del primo cantiere nell’ex Falck. Si tratta del lotto Unione zero, proprietà del fondo omonimo gestito da Prelios e partecipato da Hines e Cale Street: 250 mila metri quadrati su cui sono previste opere importanti come i nuovi uffici di Intesa Sanpaolo firmati da Antonio Citterio Patricia Viel e uno studentato di circa 39 mila metri quadri e 700 posti letto firmato da Park Associati. Il progetto prevede anche un mix funzionale con spazi direzionali, residenze libere e convenzionate (queste ultime ad opera di Coima e Redo) che ospiterà complessivamente circa 6.000 persone. Ilfoglio.it - "Unione zero" e la più grande riqualificazione urbana in Europa Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno è più che giustificato l’entusiasmo che circolava due giorni fa nelle ex acciaierie di Sesto per l’avvio del primo cantiere nell’ex Falck. Si tratta del lotto, proprietà del fondo omonimo gestito da Prelios e partecipato da Hines e Cale Street: 250 mila metri quadrati su cui sono previste opere importanti come i nuovi uffici di Intesa Sanpaolo firmati da Antonio Citterio Patricia Viel e uno studentato di circa 39 mila metri quadri e 700 posti letto firmato da Park Associati. Il progetto prevede anche un mix funzionale con spazi direzionali, residenze libere e convenzionate (queste ultime ad opera di Coima e Redo) che ospiterà complessivamente circa 6.000 persone.

Unione Zero - si parte. Aperti i cantieri privati. Studentato - albergo e torre Intesa Sanpaolo - "Nonostante tutte le crisi di questi anni, oggi siamo qui a dire che si può fare. Due anni di ritardo per vedere la prima gru col bollino di Hines. Edifici che saranno pronti per la fine del 2027 e che, a oggi, sarebbero già dovuti essere su. "Siamo l’unica banca in Europa che ha finanziato delle bonifiche: addirittura Harvard ci diede appena uno o due casi a cui poterci ispirare - ha rivelato ... (Ilgiorno.it)

Il giorno uno dell’Unione Zero : al via i cantieri privati sul comprensorio ex Falck - Due anni di ritardo causati dal riassetto societario di Milanosesto, la società proprietaria delle vecchie acciaierie, che ha visto l'ingresso della cordata Coima-Redo. Dobbiamo essere orgogliosi di portare questo esempio all'estero". Per essere qui abbiamo avuto bisogno di una manovra di un miliardo di euro, ma oggi questo modello è replicabile ed esportabile. (Ilgiorno.it)