Tutte le partite sono insidiose Meglio non guardare la classifica

(Di sabato 19 ottobre 2024)nonla: il derby con la Civitanovese secondo Massimo Gadda è assolutamente pericoloso: "E’ un campionato equilibrato,lenascondono insidie e sorprese, a maggior ragione i derby – spiega il mister –. E la Civitanovese ha giocatori di spessore, Capecci, Esposito, Visciano, Padovani, Brunet,giocatori forti per la categoria. Indipendentemente dal momento che vivono loro è una partita tutta da giocare, che presenterà tante difficoltà". Ecco che gara si attende: "Il campo tiene bene e dovrebbe reggere la pioggia, siamo chiamati a fare la partita, giochiamo in casa, dobbiamo e vogliamo riscattare la sconfitta di Teramo, e non credo che troveremo una Civitanovese rinunciataria perché davanti ha giocatori interessanti. Mi aspetto una partita giocata a viso aperto dove chiaramente noi saremo chiamati a prendere l’iniziativa".