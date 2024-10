Triestina-Virtus Verona oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la decima giornata del girone A di/2025. Non accenna a cambiare rotta la formazione alabardata, autrice di un inizio di campionato da incubo: la vittoria manca dalla prima giornata, e sono arrivati soltanto due pareggi e sei sconfitte, che sono costati la panchina a Santoni e hanno relegato la squadra al penultimo posto. Il tempo per rimediare c’è, a cominciare dalla sfida contro la compagine veronese, ma il nuovo tecnico Pep Clotet dovrà essere bravo ad incanalare le energie verso la direzione giusta per risollevare una formazione che non vale assolutamente i punti che ha.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17.