Tribunale di Genova condanna la Asl per ritardi nelle cure a un bambino autistico: un caso che segna un precedente importante (Di sabato 19 ottobre 2024) La recente decisione del Tribunale di Genova ha suscitato un forte impatto, stabilendo un risarcimento a favore di una famiglia per il ritardo nelle cure riabilitative necessarie a un bambino con disturbo dello spettro autistico. Questo evento non solo rappresenta un trionfo legale per i genitori coinvolti, ma si configura come un messaggio significativo per tutte le famiglie che si trovano ad affrontare il complesso sistema sanitario italiano. Con la sentenza, la magistratura sottolinea l'importanza di un accesso tempestivo alle cure, un diritto che non dovrebbe mai essere messo in discussione.

