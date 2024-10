Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow: il bacio appassionato sul set (Di sabato 19 ottobre 2024) Continuano le riprese del film Marty Supreme e la chimica non sembra mancare tra l’attore più amato della gen z e la diva hollywoodiana. Ecco le foto (e la reazione del web) Vanityfair.it - Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow: il bacio appassionato sul set Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Continuano le riprese del film Marty Supreme e la chimica non sembra mancare tra l’attore più amato della gen z e la diva hollywoodiana. Ecco le foto (e la reazione del web)

Queste Salomon indossate da Timothée Chalamet sono perfette con una canottiera bianca e pantaloni morbidi anni '50 - Conosciute come XA Pro 3D V9, le sneaker scelte da Chalamet sono state presentate all'inizio dell'anno, le ultime nate della serie XA Pro 3D. Salomon è molto probabilmente uno dei marchi più versatili in circolazione, e ha il dono dell'eleganza. Forse, una sneaker del 2024 è preferibile a un paio di mocassini che saltellano in una sala da ballo al ritmo di Little Richard. (Gqitalia.it)

A Complete Unknown : Timothée Chalamet si trasforma in Bob Dylan nel nuovo trailer - Nel cast, oltre a Chalamet, sono presenti: Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Dan Floger, Boyd Holbrook, P. KG Miles, autore di libri incentrati sul cantante americano, ha dichiarato: Ha la voce perfetta? Dio, potresti essere esigente al riguardo. Byrne, Scott McNairy e Will Harrison. J. Il loro legame verrà messo alla prova dall’arrivo di Sylvie Russo (Elle Fanning), una versione ... (Screenworld.it)

A Complete Unknown : Timothée Chalamet canta Like a Rolling Stone nel nuovo trailer del film su Bob Dylan - Il nuovo filmato mostra Chalamet che canta "Girl From the North Country" quando arriva a New York dal Minnesota. Inizia ad avvicinarsi alla cantante folk Joan Baez (interpretata da Monica Barbaro) e tra i due nasce una storia d'amore. Timothée Chalamet ha sfoggiato le sue doti canore nel nuovo trailer di A Complete Unknown, il biopic di James Mangold su Bob Dylan. (Movieplayer.it)