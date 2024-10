Ilfattoquotidiano.it - Tensione tra le due Coree, “Pyongyang ha archiviato il piano di riunificazione”. Ora Kim attende il “declino americano”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Uno “Stato ostile“. Così dal 17 ottobre la Costituzione nordcoreana definisce ufficialmente la Corea del Sud, dopo una revisione ampiamente attesa che il quotidiano statale Rodong Sinmun ha definito “inevitabile e legittima”. Da circa un anno, latra le due– firmatarie nel 1953 di un armistizio ma formalmente ancora in guerra – è in crescita verticale. Martedì il Nord ha fatto saltare in aria alcuni collegamenti stradali e ferroviari lungo il confine condiviso. Una mossa che i media statali hanno descritto come “parte dell’implementazione graduale per separare completamente le”. Trattandosi di infrastrutture ormai in disuso, l’operazione ha perlopiù un valore simbolico.