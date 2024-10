Tennis: Six Kings Slam; Nadal ko, a Djokovic finale 3/o posto (Di sabato 19 ottobre 2024) Novak Djokovic batte Rafael Nadal 6-2, 7-6 e si aggiudica la finale per il 3° posto al Six Kings Slam di Riyad in Arabia Saudita. Quotidiano.net - Tennis: Six Kings Slam; Nadal ko, a Djokovic finale 3/o posto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Novakbatte Rafael6-2, 7-6 e si aggiudica laper il 3°al Sixdi Riyad in Arabia Saudita.

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 7-6 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo batte l’eterno rivale dopo una bella battaglia - A breve entreranno in campo Rafael Nadal e Novak Djokovic 18. 25 I due giocatori si sono già affrontati in questo 2024: nel secondo turno del torneo olimpico, disputato sulla terra rossa parigina tanto cara a Nadal, Djokovic ha avuto la meglio per 6-1, 6-4. 15-0 Uno-due per lo spagnolo. A-40 Scappa in lunghezza il dritto di Nadal. (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 6-6 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il tie-break assegnerà il secondo set - 0-40 Si ferma in rete il gancio di dritto dell’iberico che deve subito fronteggiare 3 palle break,. 3-4 Gioco Nadal: si ferma in rete la risposta di dritto del serbo. Seconda 1-1 Ace, il sesto della partita per il serbo. 2-1 Gioco Nadal: scappa in lunghezza la risposta di Djokovic. 15-15 Servizio ad uscire e dritto lungolinea vincente per lo spagnolo. (Oasport.it)

LIVE – Djokovic-Nadal 6-2 7-6(5) - finale 3°/4° posto Six Kings Slam 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Entrambi, dopo aver usufruito di un bye ai quarti, hanno visto interrompere i loro rispettivi percorsi in semifinale. COME SEGUIRE DJOKOVIC-NADAL IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 DJOKOVIC-NADAL 6-2 7-6(5) SET E MATCH! Si ferma in rete il dritto di Nadal, vince Djokovic 7-5 al tie break! TIE BREAK – Ace a uscire, 6-5 e ... (Sportface.it)