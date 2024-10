Sorpreso a vendere cocaina al bar, in manette un 30enne (Di sabato 19 ottobre 2024) E' stato Sorpreso a vendere cocaina in un bar. Alla vista dei carabinieri ha cercato di gettare via lo stupefacente ma i militari dell'Arma l'hanno tratto in arresto. Nel corso di una perquisizione effettuata nella sua casa è stata trovato dell'altra droga, un bilancino di precisione e alcune Trevisotoday.it - Sorpreso a vendere cocaina al bar, in manette un 30enne Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E' statoin un bar. Alla vista dei carabinieri ha cercato di gettare via lo stupefacente ma i militari dell'Arma l'hanno tratto in arresto. Nel corso di una perquisizione effettuata nella sua casa è stata trovato dell'altra droga, un bilancino di precisione e alcune

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Foligno - sorpreso a vendere droga al parco cerca di fuggire e si schianta con l'auto contro la recinzione - I poliziotti hanno notato due persone, una in auto e una in bici, mentre attendevano qualcuno all’interno del parco. . Poco dopo, i due sono. Gi agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un tunisino di 33 anni colto in flagranza mentre effettuava uno scambio di droga con alcuni clienti. (Perugiatoday.it)

Sorpreso in piazza a vendere droga. E a casa aveva altro hashish - Un 21enne è stato sorpreso a vendere droga a Pontinia ed è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione in flagranza di reato. Il ragazzo sabato pomeriggio stava vendendo una dose di hashish in cambio di 20 euro in contanti che gli stava pagando un 19enne, anche lui di Pontinia. I... (Latinatoday.it)

Sorpreso a vendere alcolici ad un minorenne : sospesa la licenza del bar - . Il gestore ha servito una bevanda alcolica ad un under 18, inevitabile la sospensione della licenza. Oggi 20 settembre gli agenti della squadra amministrativa della Questura di Padova, coadiuvati da personale dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notificato il provvedimento. (Padovaoggi.it)