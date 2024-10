Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam: Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro (Di sabato 19 ottobre 2024) Sinner batte Alcaraz con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 e vince il Six Kings Slam. Jannik sconfigge per la prima volta nel 2024 lo spagnolo e conquista 5,5 milioni di euro. Fanpage.it - Sinner batte Alcaraz in finale e vince il Six Kings Slam: Jannik porta a casa 5 milioni e mezzo di euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)con il punteggio di 6-7 6-3 6-3 eil Sixsconfigge per la prima volta nel 2024 lo spagnolo e conquista 5,5di

Monaco : “Alcaraz è un fenomeno - Sinner l’unico che può batterlo. Nadal serve in Coppa Davis?” - Non so come possa essere utile alla causa spagnola, Ferrer ha dichiarato che andranno con lui, ma vediamo in che modo punteranno su di lui, detto che Alcaraz può vincere quasi da solo una Coppa Davis, come Sinner. Incalzato da Massimiliano Ambesi, il telecronista di Eurosport ha fatto una proiezione su un’ipotetica Italia-Spagna nella finale della Coppa Davis: “L’eventuale Berrettini massacra ... (Oasport.it)

Alcaraz batte Nadal e sfida Sinner nella finale del Six Kings Slam - Il 6-3 finale ha siglato la vittoria di un match quasi perfetto per il giovane talento, che ora guarda alla finale con grande fiducia. Questo risultato ha proiettato Alcaraz direttamente in finale, dove affronterà l’italiano Jannik Sinner, in una sfida che promette spettacolo. Da non dimenticare l’importanza di questo torneo per Rafael Nadal, che ha annunciato di essere vicino al ritiro ... (Velvetmag.it)

Tennis - Six Kings Slam : Alcaraz batte Nadal e vola in finale con Sinner - Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal ed è in finale al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto sul connazionale per 6-3, 6-3, in un’ora e 18 minuti e affronterà nell’ultimo atto Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto nell’altra semifinale il serbo Novak Djokovic. (Lapresse.it)