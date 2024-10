Serie A femminile 2024 2025 Fiorentina-Lazio 3-2 | le Viola agganciano la Juventus in vetta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Gli anticipi della settima giornata del Campionato diregalano una partita spettacolare tra, con ledi De La Fuente che alla fine vincono 3-2 e almeno per 24 orelain testa alla classifica. Una partita davvero ricca di capovolgimenti di fronte, con le toscane in vantaggio al 12? grazie al gol di bomber Bonfantini. Nel finale di primo tempo però le biancocelesti trovano il pareggio grazie al colpo di testa di Goldoni, che replica in avvio di ripresa per la doppietta personale che vale il 2-1 delle ospiti. Pochi minuti dopo lasi vede prima annullare il gol del pareggio per un discusso fallo in attacco, poi effettivamente al 65? segna il 2-2 con la neo-entrata Catena.