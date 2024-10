Sport.quotidiano.net - Sarà derby per cuori forti. Lelli alla prova Terranuova

(Di sabato 19 ottobre 2024) Anticipo di campionato in salsa valdarnese al Brilli Peri per l’inedito assoluto in Serie D tra Montevarchi e. Gli ospiti, guidati da Marco Becattini edi un organico collaudato e partito bene, approdanogara che inizierà alle 15 con due punti in più in classifica del Montevarchi, e di conseguenza l’impegno si annuncia severo per i ragazzi di Nico. Intenzionato, tenendo conto del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo a Livorno e del terzo confronto di campanile in una settimana di domenica ventura con il Figline, a praticare un moderato turnover. Con il ritorno nella lista dei disponibili dal triplo stop per squalifica del portiere Conti è altamente probabile che l’ex figlinese ritrovi spazio dal primo minuto, avvicendando il giovane Testoni, fin qui protagonista di un ottimo avvio di stagione.