Sanità: Schlein, 'Governo continua a mentire, minimo storico di spesa sul Pil' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Una grande piazza anche oggi, per la Sanità pubblica, per il lavoro. Sulla Sanità il Governo continua a mentire, stanno arrivando al minimo storico di spesa sanitaria sul Pil. Non ci vengano a dire che le risorse non ci sono". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute. Liberoquotidiano.it - Sanità: Schlein, 'Governo continua a mentire, minimo storico di spesa sul Pil' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Una grande piazza anche oggi, per lapubblica, per il lavoro. Sullail, stanno arrivando aldisanitaria sul Pil. Non ci vengano a dire che le risorse non ci sono". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly, partecipando alla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil su salario e salute.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cacciano (Pd) : “Sanità al minimo storico - i numero non mentono. Il Governo sì” - Per il 2025 e per il 2026 la spesa sanitaria prevista è pari al 6,05 per cento del Prodotto interno lordo. . Non possiamo accettare una società nella quale possano curarsi solo i benestanti”. it. Urgono più risorse al fondo sanitario nazionale e nuove norme per il reclutamento del personale, oggi costretto a turni massacranti. (Anteprima24.it)

Sanità - Conte “Il Governo sta tagliando” - sat/gsl (Fonte video: Profilo X Giuseppe Conte) Unlimited News - Notizie dal mondo . La sanità è a pezzi, da Nord a Sud”. ROMA (ITALPRESS) – “La spesa sanitaria rispetto al Pil ha avuto un crollo negli ultimi due anni, con il Governo Meloni. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte, in un video sui social. (Unlimitednews.it)

Sanità in manovra - è scontro tra medici e governo. Meloni : «Tutte falsità - è un finanziamento record». Ma i numeri dicono altro - L'articolo Sanità in manovra, è scontro tra medici e governo. Come? Completando immediatamente la defiscalizzazione sugli stipendi dei medici. Meloni: «Tutte falsità, è un finanziamento record». «Non ci faremo prendere in giro e continueremo la battaglia per la sanità pubblica: il diritto alla salute è scritto nella Costituzione», ha commentato la segretaria del Pd Elly Schlein. (Open.online)