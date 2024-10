Thesocialpost.it - Rublev, la drammatica confessione: “Stavano per amputarmi i genitali”

(Di sabato 19 ottobre 2024) Andreyha lasciato tutti senza parole con una sconvolgentedurante la conferenza stampa dopo la sua vittoria contro Muller all’ATP 250 di Stoccolma. Il tennista russo, tra i migliori esponenti del circuito mondiale, ha rivelato di aver vissuto un momento drammatico subito dopo gli US Open, quando ha rischiato seriamente di dover subire l’amputazione deiha raccontato di aver avvertito uno strano dolore e di avere deciso di recarsi immediatamente in ospedale: “La verità è che ho quasi perso un testicolo. Mi sono detto: ‘Ho uno strano dolore, proviamo ad andare in ospedale’. Lì, dopo un controllo, sono stato preso in carico d’urgenza per un’operazione chirurgica”.