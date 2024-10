Rapinatore ucciso a Milano, scarcerati i gestori del bar: andranno ai domiciliari (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Saranno scarcerati Chongbing Liu e Zhou Shu, i gestori del bar di viale Giovanni da Cermenate, accusati dell'omicidio L'articolo Rapinatore ucciso a Milano, scarcerati i gestori del bar: andranno ai domiciliari proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Rapinatore ucciso a Milano, scarcerati i gestori del bar: andranno ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – SarannoChongbing Liu e Zhou Shu, idel bar di viale Giovanni da Cermenate, accusati dell'omicidio L'articolodel bar:aiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Scarcerati i gestori del bar che hanno ucciso il ladro di Gratta e Vinci con 20 forbiciate : disposti i domiciliari - All’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare. E questi elementi sono stati giudicati sintomatici di una non abitualità della condotta”. L’azione è avvenuta in un lasso di tempo molto ristretto, connotato da un intento di reazione ad un’offesa subìta. L’avvocato Simone Ciro Giordano, legale difensore dei due, ha spiegato all’Adnkronos: la giudice “ha ritenuto non così gravi le esigenze ... (Ilfattoquotidiano.it)