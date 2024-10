Ragazza di 23 anni si butta nel lago a Sirmione: la salvano tre persone (Di sabato 19 ottobre 2024) Una Ragazza di 23 anni si è gettata nel lago di Sirmione per compiere un gesto estremo: tre persone si sono tuffate e l'hanno salvata. Fanpage.it - Ragazza di 23 anni si butta nel lago a Sirmione: la salvano tre persone Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unadi 23si è gettata neldiper compiere un gesto estremo: tresi sono tuffate e l'hanno salvata.

Si sente male nella notte : muore una ragazza di 26 anni - Tragedia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre a Cadoneghe. Una ragazza moldava di 26 anni si trovava ospite da un conoscente è stata trovata priva di vita. Durante la nottata si è sentita male. Sono stati allertati i soccorritori, ma quando il personale medico del Suem 118 è intervenuto non ha... (Padovaoggi.it)

Investita da un'auto in viale Mentana : ragazza di 18 anni ancora gravissima - Erano da poco passate le ore 19 quando, per cause in corso di accertamento. . . La ragazza di 18 anni che è stata investita da un'auto nel tardo pomeriggio di giovedì 17 ottobre si trova ancora nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata e in condizioni critiche. (Parmatoday.it)

Ragazza di 15 anni sente un «prurito insopportabile» - cancro scambiato per allergia : il sintomo (sottovalutato) del linfoma di Hodgkin - Un prurito insopportabile: è questo il sintomo che una ragazza di 15 anni ha riportato ai medici, che hanno però sottovalutato la situazione, declassandolo a effetto di... (Ilmessaggero.it)