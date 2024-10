Provvedimenti illegittimi verso Tazza: la solidarietà delle organizzazioni sindacali (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe sottoscritte OO.SS. rappresentative della Medicina Generale e Continuità Assistenziale esprimono compiacimento per la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Benevento che ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare irrogata al collega sindacalista dott. Emilio Tazza. Fin dall’inizio, il procedimento era apparso pretestuoso in relazione ai fatti inerenti ad un soccorso effettuato su paziente colpito da grave infarto cardiaco. Durante il percorso in ambulanza, il dott. Tazza segnalava telefonicamente alla Centrale Operativa la necessità di verificare la disponibilità di ambulanze più vicine al luogo dell’intervento ed invitava gli operatori a non fare “sciocchezze”. Anteprima24.it - Provvedimenti illegittimi verso Tazza: la solidarietà delle organizzazioni sindacali Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe sottoscritte OO.SS. rappresentative della Medicina Generale e Continuità Assistenziale esprimono compiacimento per la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Benevento che ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare irrogata al collegasta dott. Emilio. Fin dall’inizio, il procedimento era apparso pretestuoso in relazione ai fatti inerenti ad un soccorso effettuato su paziente colpito da grave infarto cardiaco. Durante il percorso in ambulanza, il dott.segnalava telefonicamente alla Centrale Operativa la necessità di verificare la disponibilità di ambulanze più vicine al luogo dell’intervento ed invitava gli operatori a non fare “sciocchezze”.

