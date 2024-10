Agi.it - Pinamonti riacciuffa il Bologna, al Marassi finisce 2-2

(Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Una doppietta disalva il Genoa da quella che sarebbe stata la quarta sconfitta di fila in campionato, lasciando tantissimo amaro in bocca a unincapace di difendere un doppio vantaggio. A2-2 con le reti siglate da Orsolini ed Odgaard e rimontate dalle due fiammate dell'attaccante del Grifone. La squadra di Gilardino sale così a 6 punti, mentre gli uomini di Italiano, al terzo pari consecutivo, si portano a quota 9. Nonostante il grande equilibrio iniziale, è la formazione ospite a mostrarsi più intraprendente e pericolosa in avanti: a ridosso del quarto d'ora ci provano Orsolini e Moro a creare grattacapi a Leali con due conclusioni da fuori, sulle quali il portiere è bravo ad intervenire.