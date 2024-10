Pietro Orlandi a La Confessione di Gomez su Rai3: “Mio zio fece avances a mia sorella Natalina 5 anni prima che Emanuela sparisse” (Di sabato 19 ottobre 2024) Pietro Orlandi, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda sabato 19 ottobre alle 21, ha affrontato una delle tante piste vagliate dagli inquirenti sulla scomparsa della sorella Emanuela il 22 giugno 1983, la pista familiare, riguardante alcune avances fatte alla sorella più grande, Natalina, nel 1978, da parte di uno zio, oggi scomparso, rivelate dal confessore di allora della ragazza. “Questa è una cosa accaduta cinque anni prima della scomparsa di Emanuela. – ha detto Pietro Orlandi – Mia sorella era entrata da poco alla Camera (Natalina era stata assunta a Montecitorio, ndr) e ha spiegato molto bene come sono andati i fatti, cioè che si trattava di avances molto leggere”. Poi, il fratello di Emanuela ha continuato: “Natalina si è trovata in una situazione di imbarazzo e la prima cosa che ha fatto è stata quella di andare a parlare con un monsignore che lei conosceva molto bene. Ilfattoquotidiano.it - Pietro Orlandi a La Confessione di Gomez su Rai3: “Mio zio fece avances a mia sorella Natalina 5 anni prima che Emanuela sparisse” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024), ospite a Ladi Peterin onda sabato 19 ottobre alle 21, ha affrontato una delle tante piste vagliate dagli inquirenti sulla scomparsa dellail 22 giugno 1983, la pista familiare, riguardante alcunefatte allapiù grande,, nel 1978, da parte di uno zio, oggi scomparso, rivelate dal confessore di allora della ragazza. “Questa è una cosa accaduta cinquedella scomparsa di. – ha detto– Miaera entrata da poco alla Camera (era stata assunta a Montecitorio, ndr) e ha spiegato molto bene come sono andati i fatti, cioè che si trattava dimolto leggere”. Poi, il fratello diha continuato: “si è trovata in una situazione di imbarazzo e lacosa che ha fatto è stata quella di andare a parlare con un monsignore che lei conosceva molto bene.

