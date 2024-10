Perla Vatiero ha un messaggio chiaro per Mirko Brunetti (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l’uscita dal Grande Fratello Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono tornati insieme, ma la storia 2.0 è naufragata a fine luglio. Il 3 agosto la vincitrice del Grande Fratello ha annunciato: “Io e Mirko per la serenità di entrambi abbiamo preso una decisione dura, ma necessaria. Io e lui abbiamo scelto di interrompere la nostra relazione, ognuno seguirà il suo cammino. Abbiamo avuto una storia solida e un legame profondo, ma ad oggi questa era la decisione da prendere. Credevamo che il nostro sentimento avrebbe superato tutti gli ostacoli e le sfide, ma così non è stato. Continueremo a rispettarci, io gli vorrò sempre bene e questo non cambierà mai. Voglio specificare che i miei amici e la mai famiglia non hanno influenzato questa scelta. Siamo stati noi a prenderla e il resto non vogliamo che venga messo in mezzo“. Biccy.it - Perla Vatiero ha un messaggio chiaro per Mirko Brunetti Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo l’uscita dal Grande Fratellosono tornati insieme, ma la storia 2.0 è naufragata a fine luglio. Il 3 agosto la vincitrice del Grande Fratello ha annunciato: “Io eper la serenità di entrambi abbiamo preso una decisione dura, ma necessaria. Io e lui abbiamo scelto di interrompere la nostra relazione, ognuno seguirà il suo cammino. Abbiamo avuto una storia solida e un legame profondo, ma ad oggi questa era la decisione da prendere. Credevamo che il nostro sentimento avrebbe superato tutti gli ostacoli e le sfide, ma così non è stato. Continueremo a rispettarci, io gli vorrò sempre bene e questo non cambierà mai. Voglio specificare che i miei amici e la mai famiglia non hanno influenzato questa scelta. Siamo stati noi a prenderla e il resto non vogliamo che venga messo in mezzo“.

