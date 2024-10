.com - Nuovo anticorpo monoclonale anti bronchiolite per neonati: 50 milioni dal Ministero

(Di sabato 19 ottobre 2024) A partire da novembre, ipotranno accedere all’contro la, grazie all’approvazione del Piano deldella Salute, che ha ricevuto il via libera nella Conferenza Stato-Regioni. Questa iniziativa, sostenuta da 50di euro, mette fine alle controversie che avevano escluso le regioni in piano di rientro dalla possibilità di ricevere questo trattamento per il virus respiratorio sinciziale. Un meccanismo di solidarietà tra le regioni garrà che le dosi vengano fornite da quelle che hanno già completato l’assegnazione dell’. Nel documento dell’accordo Stato-Regioni, si specifica che l’obiettivo del Piano è garre un accesso universale alle prestazioni sanitarie per tutti inati a partire da novembre, includendo anche i nati nei 100 giorni precedenti.