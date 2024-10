Nuova palestra dell'istituto Torricelli, Amirante: "Apertura dei cantieri entro l'estate" (Di sabato 19 ottobre 2024) Qualcosa si muove sul fronte dell'edilizia scolastica a Maniago. Nel corso della conferenza territoriale dell'Edr che si è riunita lunedì scorso a Pordenone, l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante ha esposto lo stato di avanzamento dei lavori della Nuova Pordenonetoday.it - Nuova palestra dell'istituto Torricelli, Amirante: "Apertura dei cantieri entro l'estate" Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Qualcosa si muove sul fronte'edilizia scolastica a Maniago. Nel corsoa conferenza territoriale'Edr che si è riunita lunedì scorso a Pordenone, l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Cristinaha esposto lo stato di avanzamento dei lavori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edilizia scuole: Amirante, ripresa spedita iter per Torricelli Maniago - Trieste, 18 ott - "L'iter per gli interventi finanziati dalla Regione all'Istituto Torricelli di Maniago è ripreso in maniera spedita e già entro la prossima estate si potrà ... (ilgazzettino.it)

Sette milioni e mezzo per riqualificare la baia di Grignano - A stanziare i fondi la regione Fvg. I lavori prevedono il mantenimento delle alberature, la realizzazione di un sistema che ne consenta lo sviluppo senza il rialzo e una nuova pavimentazione utilizzan ... (triesteprima.it)

Territorio: Amirante, 7,5 mln per riqualificazione baia di Grignano - Trieste, 18 ott - "La baia di Grignano aspettava questo intervento almeno dal 2015, visto che nel tempo la viabilità e i parcheggi sono stati danneggiati a causa della crescita delle radici ... (ilgazzettino.it)