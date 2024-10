Nuoto, pazzesco Thomas Ceccon: entra in finale con lo spareggio, poi vince i 100 sl battendo Pan! (Di sabato 19 ottobre 2024) Thomas Ceccon non smette di stupire. In condizione ancora approssimativa, in un contesto che non ama particolarmente, dall’altra parte del mondo contro il primatista mondiale della specialità, l’azzurro si prende una vittoria strepitosa nei 100 stile libero che impreziosisce la seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di Nuoto a Shanghai. Una giornata che regala all’Italia anche il terzo posto di Alberto Razzetti nei 200 farfalla, mentre dalla rana non arrivano le soddisfazioni attese con Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi non ancora al meglio della condizione ma entrambi in finale, giù dal podio. Non mancano i risultati di spicco come il crono fatto segnare dalla cinese Qianting Tang nei 100 rana ad un passo dal record del mondo di Ruta Meilutyte e i tempi di Leon Marchand nei 200 misti e di Regan Smith nei 100 dorso, entrambi record della manifestazione. Oasport.it - Nuoto, pazzesco Thomas Ceccon: entra in finale con lo spareggio, poi vince i 100 sl battendo Pan! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)non smette di stupire. In condizione ancora approssimativa, in un contesto che non ama particolarmente, dall’altra parte del mondo contro il primatista mondiale della specialità, l’azzurro si prende una vittoria strepitosa nei 100 stile libero che impreziosisce la seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo dia Shanghai. Una giornata che regala all’Italia anche il terzo posto di Alberto Razzetti nei 200 farfalla, mentre dalla rana non arrivano le soddisfazioni attese con Benedetta Pilato e Nicolò Martinenghi non ancora al meglio della condizione mambi in, giù dal podio. Non mancano i risultati di spicco come il crono fatto segnare dalla cinese Qianting Tang nei 100 rana ad un passo dal record del mondo di Ruta Meilutyte e i tempi di Leon Marchand nei 200 misti e di Regan Smith nei 100 dorso,mbi record della manifestazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto - Thomas Ceccon prima rischia e poi batte Pan nei 100 stile libero a Shanghai! Razzetti terzo nei 200 farfalla - Settimo posto per un imballato Nicolò Martinenghi nella finale dei 50 rana. Solo quinta Benedetta Pilato che non si migliora rispetto al mattino chiudendo in 1’05”50, con un piccolo calo nel finale. Secondo posto per un combattivo Duncan Scott con un ottimo 1’51”08, terza piazza per lo svizzero Noè Ponti con 1’51”79. (Oasport.it)

Nuoto - Coppa del Mondo Shanghai 2024 : Thomas Ceccon vola e vince i 100 stile libero - La vittoria è andata al cinese Haiyang Qin con 25?38, con il posto d’onore per il russo Ilya Shymanovich in 25?51. The post Nuoto, Coppa del Mondo Shanghai 2024: Thomas Ceccon vola e vince i 100 stile libero appeared first on SportFace. Settimo posto invece per Nicolò Martinenghi nei 50 rana. L’azzurro, alla prima gara dopo i trionfi delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha vinto i 100 stile libero ... (Sportface.it)

Nuoto - Lorenzo Mora sul podio in Coppa del Mondo a Shanghai. Pilato prova i 200 rana - Ceccon 5° nei 100 misti - Vittoria tutt’altro che semplice, al termine di una vera e propria battaglia per uno dei cinesi più attesi, Hayang Qin nei 100 rana. Terzo posto per il cinese Jiajun Sun con 56?16. Secondo posto per una Li ancora imballata con 4’00”18, terza un’altra cinese Muhan Tang con 4’00”40. A dominare la gara è stato lo specialista sudafricano Pieter Coetze con 1’49”12. (Oasport.it)