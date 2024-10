«Ni» del Pd all’autonomia differenziata di Calderoli, oggi a Brescia la versione dem (Di sabato 19 ottobre 2024) Parafrasando Enzo Jannacci, si potrebbe dire che sono quelli che «l’autonomia no, e poi vanno a casa e la propongono come vogliono loro». Del resto, che una riforma autonomista dell’Italia «Ni» del Pd all’autonomia differenziata di Calderoli, oggi a Brescia la versione dem il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - «Ni» del Pd all’autonomia differenziata di Calderoli, oggi a Brescia la versione dem Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Parafrasando Enzo Jannacci, si potrebbe dire che sono quelli che «l’autonomia no, e poi vanno a casa e la propongono come vogliono loro». Del resto, che una riforma autonomista dell’Italia «Ni» del Pddiladem il manifesto.

