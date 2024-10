Oasport.it - MotoGP, le pagelle della Sprint Race a Phillip Island: Martin inattaccabile, Bagnaia troppo lento

(Di sabato 19 ottobre 2024)GP AUSTRALIAJORGE(Ducati Pramac) 10: un sabato sensazionale. Prima stampa una pole position impressionante rifilando distacchi “ciclistici” a tutti, quindi nellaparte davanti, imbocca curva 1 per primo e non si volta più indietro. Mette in mostra un passo eccellente che fiacca qualsiasi tentativo di rimonta alle sue spalle. Si porta a +16 su Pecco. Con quanto fatto vedere oggi, nella gara lunga il divario potrebbe anche aumentare MARC MARQUEZ (Ducati Gresini) 8: mezzo voto in meno per l’errore al via in curva 1 che, con il senno di poi, gli costa a carissimo prezzo. Quantomeno poteva rimanere nelle vicinanze di Jorgeper giocarsi il successo, vedendo il ritmo messo in mostra lungo tutto il corsogara, specialmente quando ha avuto strada libera.