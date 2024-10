Moto2, GP Australia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Aldeguer davanti a tutti (Di sabato 19 ottobre 2024) I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del GP d’Australia 2024 di Moto2. Il protagonista sul circuito di Phillip Island è Fermin Aldeguer, in una qualifica dominata dai piloti spagnoli, ben cinque nelle prime sei posizioni. In prima fila anche Aron Canet e Alonso Lopez, mentre in seconda fila troviamo Ramirez, Baltus e Gonzalez. Bisogna scendere fino alla quarta fila per trovare i primi due italiani, ovvero Tony Arbolino e Dennis Foggia. Moto2, Gp Australia 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza PRIMA FILA 1. Fermin Aldeguer (Esp) Boscoscuro in 1’30?876 2. Aron Canet (Esp) Kalex 1’31?072 3. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 1’31?144 SECONDA FILA 4. Marcos Ramirez (Esp) Kalex 1’31?168 5. Barry Baltus (Bel) Kalex 1’31?413 6. Manuel Gonzalez (Esp) Kalex 1’31?420 TERZA FILA 7. Diogo Moreira (Bra) Kalex 1’31?426 8. Albert Arenas (Esp) Kalex 1’31?452 9. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Idellee ladidel GP d’di. Il protagonista sul circuito di Phillip Island è Fermin, in una qualifica dominata dai piloti spagnoli, ben cinque nelle prime sei posizioni. In prima fila anche Aron Canet e Alonso Lopez, mentre in seconda fila troviamo Ramirez, Baltus e Gonzalez. Bisogna scendere fino alla quarta fila per trovare i primi due italiani, ovvero Tony Arbolino e Dennis Foggia., GpdiPRIMA FILA 1. Fermin(Esp) Boscoscuro in 1’30?876 2. Aron Canet (Esp) Kalex 1’31?072 3. Alonso Lopez (Esp) Boscoscuro 1’31?144 SECONDA FILA 4. Marcos Ramirez (Esp) Kalex 1’31?168 5. Barry Baltus (Bel) Kalex 1’31?413 6. Manuel Gonzalez (Esp) Kalex 1’31?420 TERZA FILA 7. Diogo Moreira (Bra) Kalex 1’31?426 8. Albert Arenas (Esp) Kalex 1’31?452 9.

Classifica Mondiale Moto2 2024 : Ai Ogura allunga ancora - Sergio Garcia a -60 - Il Mondiale Moto2 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. Chi riuscirà a vincere il campionato e a laurearsi Campione del Mondo? Chi si metterà maggiormente in luce e meriterà magari una sella per la MotoGP nella prossima annata agonistica? Di seguito la classifica del Mondiale ... (Oasport.it)

Moto2 GP Giappone 2024 - risultati e ordine di arrivo : primo successo per Manuel Gonzalez - 448 KLINT Forward Factory Team Forward 24 Jaume MASIA 5 2. 707 1’10. 521 1:51. 691 Red Bull KTM Ajo Kalex 18 Barry BALTUS 7 0. 161 Italtrans Racing Team Kalex 27 Joe ROBERTS 16 -53. 542 MT Helmets – MSI Boscoscuro 15 Darryn BINDER 15 0. 524 56. 518 14. 920 1:53. 035 53. 585 1’29. 137 9. 056 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 21 Ayumu SASAKI 22 9. (Sportface.it)

Moto2 - GP Giappone 2024 : risultati qualifiche e griglia di partenza - Dixon in pole position - Il più veloce sul circuito di Motegi è il britannico Jake Dixon, capace di fermare il cronometro in 1:52. 307 SECONDA FILA 4 Roberts 5 Guevara 6 Moreira TERZA FILA 7 Baltus 8 López 9 Ogura QUARTA FILA 10 Arbolino 11 Vietti 12 Ramírez QUINTA FILA 13 Öncü 14 González 15 Aldeguer The post Moto2, GP Giappone 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Dixon in pole position appeared first on ... (Sportface.it)