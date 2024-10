Morto tragicamente a soli 20 anni: oggi l'addio al povero Nicola (Di sabato 19 ottobre 2024) Lutto cittadino oggi a Collebeato per l'addio a Nicola Faroni, Morto in un incidente stradale sull'A4 nella notte tra mercoledì e giovedì: aveva solamente 20 anni. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale alle 15.30, quando l'intera comunità si stringerà intorno ai genitori del ragazzo e Bresciatoday.it - Morto tragicamente a soli 20 anni: oggi l'addio al povero Nicola Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lutto cittadinoa Collebeato per l'Faroni,in un incidente stradale sull'A4 nella notte tra mercoledì e giovedì: aveva solamente 20. I funerali si terranno nella chiesa parrocchiale alle 15.30, quando l'intera comunità si stringerà intorno ai genitori del ragazzo e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Gabriel Montis - il pescatore-influencer travolto da un’onda anomala mentre pescava : aveva 39 anni - Originario di originario di Quartu Sant'Elena, era un pescatore esperto e molto seguito sui social, conosciuto nell’ambiente col soprannome di Jack. È morto a Capo Malfatano proprio mentre pescava, insieme ad un amico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gabriel Montis - l'influencer travolto da un'onda anomala mentre pescava sugli scogli : morto a 39 anni sotto gli occhi di un amico - Amava gli scogli, le onde e la pesca. Ed è stato proprio il mare, suo fedele amico, a trascinarlo via dalla vita terrena. È morto venerdì mattina 18... (Leggo.it)

Addio a Liam Payne - morto l'ex cantante degli One Direction - "caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires" - aveva 31 anni - Il cantante e chitarrista britannico è molto famoso, soprattutto nel mondo dei teenager, letteralmente sconvolti dalla notizia L'ex cantante degli One Direction Liam Payne è morto. Lutto nel mondo della musica per il decesso del 31enne avvenuto secondo le ricostruzioni dopo esser caduto dal t . (Ilgiornaleditalia.it)