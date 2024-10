Mo: riservista Idf muore per le ferite riportate nel Libano meridionale (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Un riservista israeliano è morto per le ferite riportate nel Libano meridionale. Ne dà notizia Haaretz, precisando che il sergente maggiore Netanel Greenbaum di 38 anni è deceduto dopo essere stato ferito il 9 ottobre. Era un membro del 5030° battaglione della Brigata Alon. Liberoquotidiano.it - Mo: riservista Idf muore per le ferite riportate nel Libano meridionale Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tel Aviv, 19 ott. (Adnkronos) - Unisraeliano è morto per lenel. Ne dà notizia Haaretz, precisando che il sergente maggiore Netanel Greenbaum di 38 anni è deceduto dopo essere stato ferito il 9 ottobre. Era un membro del 5030° battaglione della Brigata Alon.

